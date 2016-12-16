Производство медоборудования на Среднем Урале за 11 месяцев выросло на 47%

По итогам января – ноября 2016 года производство медицинского оборудования в Свердловской области увеличилось на 47%.

Как сообщает областной департамент информполитики, за 11 месяцев нынешнего года годовой объём выпуска техники для медицины превысил 3,5 млрд рублей. Об этом шла речь на заседании координационной комиссии по содействию конкуренции в Свердловской области, которую по поручению главы региона провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

По оценкам областного минпромнауки, на долю уральского блока медицинской и фармацевтической промышленности на сегодняшний день приходится 10% от общероссийского выпуска изделий для медицины.