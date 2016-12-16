Производство медоборудования на Среднем Урале за 11 месяцев выросло на 47%

20 часов назад
Почти 600 свердловчан решили стать банкротами
В этом году свердловчане подали 596 заявлений о признании их банкротами, сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
21 час назад
Запутались в сетях
Потребление электричества больше не растёт в прогрессии. Экономисты, которые рассчитывали на ещё несколько лет промышленного бума, пришли к выводу, что необходимо пересматривать модели развития. Потребителю больше не нужно столько энергии, сколько компании могут им дать. Субъекты естественной монополии уже думают о том, какие стройки энергетической инфраструктуры нужно остановить, а какие мощности на подстанциях уменьшить. С чего начинается новый этап для отрасли — узнайте в материале «ОГ».
21 час назад
Кимоно для России
За 10 лет Средний Урал стал центром российско-японских отношений
21 час назад
На Среднем Урале власти опередят проверки ОНФ и проведут их сами
Вчера, 15 декабря, первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов предложил членам правительства самим выявлять конфликты и проблемы в регионе, не дожидаясь жалоб граждан президенту и проверок Общероссийского народного фронта.
21 час назад
Энергетики заплатят Нижнему Тагилу 1 млрд рублей за аренду сетей
Компания «Облкоммунэнерго» арендовала муниципальный электросетевой комплекс на 49 лет и обязалась выплатить авансом всю арендную плату.
21 час назад
Доля импортных продуктов в области снизилась на 50 процентов
За два года, пока Россия находится под санкциями, доля импортных продуктов в магазинах области снизилась с 70 до 20 процентов.
21 час назад
Росстат посчитал стоимость «Оливье»
В этом году россияне потратят до 310 рублей на стандартный набор продуктов для приготовления салата «Оливье». Стоимость блюда для новогоднего стола выросла всего на 1,8 процента с 2015 года.
14 декабря 2016
Школа ремонта
За год Средний Урал вывел программу капремонта из самых проблемных в самые успешные
14 декабря 2016
Депутаты свердловского Заксобрания приняли региональный бюджет на 2017 год
Традиционно от первого к третьему чтению основные показатели областной казны заметно изменились.
13 декабря 2016
В столице Урала не могут продать 17 тысяч квартир
В начале 2017 года на рынке недвижимости Екатеринбурга ожидается стагнация, причём в разных его сегментах, заявил вчера президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. Аналитики прогнозируют незначительные корректировки цен, избыточное предложение на рынке жилой недвижимости и укрупнение строительных компаний.