Екатеринбург в случае ЧП подключат к системе резервного теплоснабжения

В связи с предупреждением об аномальных морозах на Среднем Урале формируются бригады для неотложного ремонта тепловых сетей. В случае ЧП будут подключены системы резервного топливообеспечения, сообщили "ОГ" в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс".

По Свердловскому филиалу "Т Плюс" издан приказ об обеспечении режима работы на энергообъектах и тепловых сетях в условиях низких температур.

- При температуре наружного воздуха ниже 30 градусов предусмотрено дежурство специалистов. Проверены системы резервного топливообеспечения, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов к устранению последствий возможных ЧП, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс".

В состоянии повышенной готовности находятся ремонтные бригады, транспорт и спецтехника, необходимые для возможных аварийно-восстановительных работ.

Добавим, из-за надвигающихся морозов до -24...-30°С, местами до -40°С ночью, и до -19...-25°С, местами -31°С днём на Среднем Урале, спасатели переходят на особый режим несения службы, экипажи ДПС выйдут на круглосуточное патрулирование свердловких трасс.

Филиал "Свердловский", работающий в составе Группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в семи городах Свердловской области: Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном.