В Токио Владимир Путин упомянул об Иннопроме в Екатеринбурге

В заявлении для прессы по итогам российско-японских переговоров, состоявшихся в Токио, Президент России Владимир Путин упомянул о Среднем Урале. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

– Признательны Японии за готовность стать страной-партнёром Международной индустриальной выставки "Иннопром – 2017", которая пройдёт в Екатеринбурге в июле 2017 года, – сказал глава государства.

Напомним, "Иннопром – 2017" состоится в столице Урала с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Его темой станет "Умное производство: глобальный подход". На четыре выставочных дня запланированы десять крупных международных мероприятий и свыше 100 специализированных круглых столов, отраслевых семинаров и презентаций.