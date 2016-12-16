В екатеринбургских ТРЦ "Гринвич" и ЦУ "Пассаж" пройдёт благотворительная ярмарка

20 декабря. 14:00. В екатеринбургских торговых центрах "Гринвич" и "Пассаж" откроется благотворительная ярмарка для сбора средств в пользу отделения паллиативной помощи Центральной городской больницы №2.

На ярмарке екатеринбуржцы смогут приобрести новогодние игрушки, изготовленные волонтёрами и пациентами хосписа. Для посетителей организуют художественные мастерские и выступят творческие коллективы города.

Все собранные средства направят на ремонт третьего этажа хосписа, где планируется открыть дополнительные места для пациентов, так как спрос на пребывание в клинике растёт.

Новогодняя благотворительная акция будет проходить каждый день с 20 по 25 декабря с 14:00 в ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) и ЦУ "Пассаж" (ул. Вайнера, 9).