Спортивных фанатов Екатеринбурга позвали на выставку под землю

Фотовыставка, посвящённая 70-летию свердловского хоккея, открылась в Екатеринбургском метрополитене, сообщает пресс-служба ХК "Автомобилист".

Архивные фотографии украсили перрон станции метро "Площадь 1905 года". В экспозиции представлены 20 снимков, самые старые из них датируются 1940-ми годами, самые свежие - 1990-ми.

Пассажиры метро могут увидеть уникальные игровые моменты с легендами уральского и советского хоккея – Бякина, Кутергина, Малько, Дацюка и других. Часть снимков посвящена развитию хоккея в Свердловской области, так на одном из фото запечатлены воспитанники школы "Спартаковец" на строительстве спортивного комплекса в 1960-е годы.

22 декабря считается днём рождения свердловского хоккея - в этот день в 1946 году состоялся первый матч чемпионата СССР, в котором участвовали московский ЦДКА и свердловский ОДО. Подробности об этом читайте 22 декабря в "ОГ".

Кстати. 48 лет назад случилась самая громкая сенсация в истории советского хоккея.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"