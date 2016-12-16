Евгений Куйвашев вручил госнаграды 25 свердловчанам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 25 уральцам награды Президента РФ и региональные знаки отличия. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

– Каждый раз, когда я вручаю госнаграды, не перестаю гордиться многогранными талантами наших людей. Сегодня в зале присутствуют представители самых разных сфер: работники промышленных предприятий, финансисты, деятели культуры, здравоохранения и спорта. Объединяет вас одно качество: это ответственность. Вы по-особому воспринимаете свою профессию, видите свою миссию в том, чтобы работать на благо Отечества и во славу Свердловской области, – подчеркнул глава региона.