Евгений Куйвашев вручил госнаграды 25 свердловчанам
16 декабря 2016, 15:09 / Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 25 уральцам награды Президента РФ и региональные знаки отличия. Об этом сообщил областной департамент информполитики.
– Каждый раз, когда я вручаю госнаграды, не перестаю гордиться многогранными талантами наших людей. Сегодня в зале присутствуют представители самых разных сфер: работники промышленных предприятий, финансисты, деятели культуры, здравоохранения и спорта. Объединяет вас одно качество: это ответственность. Вы по-особому воспринимаете свою профессию, видите свою миссию в том, чтобы работать на благо Отечества и во славу Свердловской области, – подчеркнул глава региона.
Фото: областной департамент информполитики
Полный список награждённых
№
ФИО награждённого
Должность награждённого
Наименование награды
Кузнецов
Игорь
Михайлович
Заведующий лабораторией ООО «Урал Рент Груп»
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Лобанова
Наталья Николаевна
заместитель министра финансов Свердловской области
Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»
Белоглазов Владимир Алексеевич
директор по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг»
благодарность Президента Российской Федерации
ВакУла
Александр Иванович
слесарь механосборочных работ акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор»
благодарность Президента Российской Федерации
Емельянов Дмитрий Евгеньевич
заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»
благодарность Президента Российской Федерации
Еремин
Юрий
Викторович
администратор хоккейного клуба «Автомобилист», город Екатеринбург
благодарность Президента Российской Федерации
Морозов
Евгений Анатольевич
вальцовщик холодного металла открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»
благодарность Президента Российской Федерации
Столбов
Виктор Владимирович
плавильщик открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»
благодарность Президента Российской Федерации
Накрохин
Георгий Георгиевич
заместитель главного конструктора публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»
благодарность Президента Российской Федерации
Колотурский Александр Николаевич
Директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени
Макарян
Альберт Николаевич
И.о. директора ОГУП «Санаторий «Обуховский»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени
Сафронов
Михаил Вячеславович
Генеральный директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени
Александров
Вадим
Владимирович
Директор государственного казённого учреждения Свердловской области «Дирекция лесных парков»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Крупкин
Владимир Леонидович
первый заместитель генерального директора акционерного общества «Региональная Строительная Группа – Академическое»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Кудряшкин
Игорь Геннадьевич
коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Прудков Александр Иосифович
Главный врач муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Сумарокова Татьяна
Алексеевна
артист драмы ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
Ашастин
Борис
Викентьевич
доцент кафедры физического воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Баталов
Николай Андреевич
директор муниципального автономного учреждения «Спортивный комбинат «Урал»
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Евсеев
Александр Владимирович
профессор кафедры физического воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Изотова
Галина
Николаевна
член общественного совета и коллегии по физической культуре и спорту Кушвинского городского округа
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Какуша
Александр Александрович
исполнительный директор Свердловской региональной общественной организации «Федерация самбо Свердловской области», город Екатеринбург
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Корчагина
Ольга
Геннадьевна
тренер государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник»
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Семенкина Людмила Михайловна
член коллегии Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
Стенников
Валерий
Глебович
главный тренер автономной некоммерческой организации «Клуб самбо «УГМК», город Верхняя Пышма
знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»