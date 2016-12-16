Из-за аномальных морозов призывники ЦВО получат утеплённую форму

16 декабря 2016, 15:34 / Общество

Центральный военный округ готовится к аномальным холодам: чтобы предотвратить массовые заболевания, призывникам на сборных пунктах Урала и Сибири будут выдавать зимнюю форму, сообщает ТАСС. 

Такое решение было принято в связи с резким похолоданием - синоптики предупредили, что температура может опуститься до -40°С. 

- По нормам всем призывникам мы должны выдавать демисезонный комплект одежды. Но так как на Урале и в Сибири стоят морозы, чтобы предотвратить массовые заболевания, решением командующего войсками ЦВО на сборных пунктах сверх норм выдаётся зимняя форма по сезону, - сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом Сергей Полетучий. 

Генеральная репетиция салюта к 23 февраля на одном из полигонов ЦВО под Екатеринбургом. Фото: Александр Исаков.

Напомним, ранее проблему с обмундированием новобранцев озвучил военный прокурор ЦВО Евгений Иванов на форуме военной прокуратуры в Екатеринбурге.

- Сейчас выдают демисезонный комплект одежды и берцы, которых явно недостаточно. Об этом доложено в Главную военную прокуратуру, - сказал Иванов. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

18 часов назад

75 лет назад в Свердловске выпустили «башмаки» для танков
В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий (РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.

23 часа назад

Сохранить жизнь малышам
Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

23 часа назад

Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»
На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.

23 часа назад

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татьяна ДЕМЕНОК*.
В этом году усилиями застройщиков и риелторов удалось не обрушить рынок продаж жилья, чтобы люди могли купить себе дом.

23 часа назад

Финансирование медицины увеличится на 400 миллиардов рублей
В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирование российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.

23 часа назад

Чудо мысли
Больше 50 изобретений привезли школьники на «Технорегион».

23 часа назад

«ОГ» отблагодарила почтальонов
Четыре месяца длится конкурс «Подписка «ОГ»-2017», учреждённый «Областной газетой» и Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно редакция награждает победителей по подписке на новый продукт редакции — социальную версию газеты с тематическими вкладками.

15 декабря 2016

Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских
В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

14 декабря 2016

Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей.

14 декабря 2016

В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков

Последние новости
Что было раньше