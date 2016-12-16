Из-за аномальных морозов призывники ЦВО получат утеплённую форму

Центральный военный округ готовится к аномальным холодам: чтобы предотвратить массовые заболевания, призывникам на сборных пунктах Урала и Сибири будут выдавать зимнюю форму, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с резким похолоданием - синоптики предупредили, что температура может опуститься до -40°С.

- По нормам всем призывникам мы должны выдавать демисезонный комплект одежды. Но так как на Урале и в Сибири стоят морозы, чтобы предотвратить массовые заболевания, решением командующего войсками ЦВО на сборных пунктах сверх норм выдаётся зимняя форма по сезону, - сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом Сергей Полетучий.

Генеральная репетиция салюта к 23 февраля на одном из полигонов ЦВО под Екатеринбургом. Фото: Александр Исаков.

Напомним, ранее проблему с обмундированием новобранцев озвучил военный прокурор ЦВО Евгений Иванов на форуме военной прокуратуры в Екатеринбурге.