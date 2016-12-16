Роспотребнадзор: свердловчанам чаще всего предлагают некачественный коньяк и вино

С начала 2016 года Роспотребнадзор по Свердловской области отобрал 914 проб алкогольной продукции, больше всего вопросов с точки зрения качества вызвал коньяк.

По результатам лабораторных исследований больше всего брака (наибольший удельный вес) встречается среди коньячной продукции: 38,7%. На втором месте винодельческая продукция – 23% от общего количества проб.

Чаще всего алкоголь изымали из оборота из-за несоответствия требованиям нормативных документов (стандартов, технических условий), а также по органолептическим показателям (посторонние включения и осадок в содержимом бутылок, несвойственный для напитка вкус и запах), по физико-химическим показателям (занижение нормируемых показателей).