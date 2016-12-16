Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых

Сегодня совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, на таком уровне она будет оставаться как минимум до 3 февраля 2017 года, когда состоится очередное рассмотрение вопроса. Своё решение представители совета директоров объяснили позитивной динамикой инфляции: по данным на 12 декабря, темп прироста цен сократился с 6,1% до 5,6% в октябре.

Напомним, ключевая ставка в России остаётся на уровне, установленном 19 сентября 2016 года.