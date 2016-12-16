91 миллион рублей израсходовал свердловский бюджет на 162 общественных проекта

За январь — сентябрь 2016 года областной бюджет выделил 91 млн рублей на поддержку проектов, реализуемых некоммерческими организациями (НКО). Такая информация прозвучала сегодня на гражданском форуме "Сила Урала-2016".

Как сообщает областной департамент информполитики, при помощи финансирования из региональной казны реализовано 162 проекта, которые были организованы 102 некоммерческими организациями.

Как отметил, выступая на этом форуме, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, "Сила Урала-2016" стала уникальной площадкой для диалога представителей общественных организаций нашего региона, обсуждения наиболее актуальных тем, волнующих свердловчан.