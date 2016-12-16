Урал накроет мощный тропосферный циклон

Атмосферный вихрь направляет массы арктического воздуха на юг, в умеренные широты - на пути этого мощного тропосферного циклона оказался Средний Урал, сообщает Уральский гидрометцентр.

На этой неделе на Среднем и Южном Урале было холоднее обычного на 4-6 °С, а минувшей ночью температура опускалась до -22, -28 °С местами до -34 °С. И потепления в ближайшее время ждать не приходится: центр студёного циклона опустится из Ямало-Ненецкого АО на Ханты-Мансийский АО и ещё ближе подступит к Свердловской области.

Ожидается, что средняя суточная температура воздуха 17-21 декабря будет на 7-13 °С ниже нормы. Самые суровые морозы придутся на начало следующей рабочей недели - 19-20 декабря температура воздуха ночью опустится до -26, -33 °С, местами до -40 °С, днём ожидается -22, -28 °С. Во второй половине недели в регионе потеплеет.

Серьёзных снегопадов в ближайшие дни не ожидается.

Фото: Анна Осипова