Обзор криминальной хроники пятницы, 16 декабря

В дорожной аварии на свердловской трассе пострадали двое детей.

На 2-м километре трассы между автодорогами Ревда – Дегтярск – Курганово и Пермь – Екатеринбург столкнулись ВАЗ-21144 и грузовик. Женщина за рулём отечественного авто выехала на встречную полосу, где врезалась в ТАТА-28188. После этого в большегруз въехал идущий сзади грузовик Scania, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В аварии незначительно пострадали двое детей - пассажиров ВАЗа – 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Свердловчанин из ревности убил знакомого

41-летнего жителя Североуральска обвиняют в убийстве из ревности. Мужчина зарезал своего знакомого и ранил ещё двух человек, сообщает УМВД по Свердловской области.

Сообщение ЧП в квартире на улице Клубной в посёлке Калья поступило в дежурную часть ОВД в полночь 12 декабря.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили труп 28-летнего безработного жителя посёлка Покровск-Уральский Андрея Соболева с ножевым ранением живота. Также в больницу из злополучной квартиры с ранениями поступили 26-летняя хозяйка дома и её 29-летний муж. Все стали жертвами мужчины, который ворвался к соседям в поисках своей жены. Возбуждено уголовное дело по статьям ("Убийство") и ("Покушение на убийство двух лиц").

В Нижнем Тагиле будут судить инкассатора, обвиняемого в воровстве

В Нижнем Тагиле в суд будет передано уголовное дело бывшего инкассатора, который пользовался своим служебным положением, чтобы воровать деньги. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 30-летнему мужчине предъявлено обвинение по статьям ("Кража в крупном размере") и ("Покушение на мошенничество"). Теперь мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

По версии следователей, первое преступление бывший инкассатор совершил год назад. Тогда, 6 ноября 2015 года, молодой человек вскрыл банкомат, установленный в парикмахерской на проспекте Строителей, и украл оттуда порядка 360 тыс. рублей. Выйти на след преступника полицейские смогли лишь год спустя, когда мужчина несколько раз попытался в роли инкассатора взять деньги в магазинах.