Обзор криминальной хроники пятницы, 16 декабря

16 декабря 2016, 17:19 / Общество

В дорожной аварии на свердловской трассе пострадали двое детей.

На 2-м километре трассы между автодорогами Ревда – Дегтярск – Курганово и Пермь – Екатеринбург столкнулись ВАЗ-21144 и грузовик. Женщина за рулём отечественного авто выехала на встречную полосу, где врезалась в ТАТА-28188. После этого в большегруз въехал идущий сзади грузовик Scania, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В аварии незначительно пострадали двое детей - пассажиров ВАЗа – 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Свердловчанин из ревности убил знакомого

41-летнего жителя Североуральска обвиняют в убийстве из ревности. Мужчина зарезал своего знакомого и ранил ещё двух человек, сообщает УМВД по Свердловской области.

Сообщение ЧП в квартире на улице Клубной в посёлке Калья поступило в дежурную часть ОВД в полночь 12 декабря.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили труп 28-летнего безработного жителя посёлка Покровск-Уральский Андрея Соболева с ножевым ранением живота. Также в больницу из злополучной квартиры с ранениями поступили 26-летняя хозяйка дома и её 29-летний муж. Все стали жертвами мужчины, который ворвался к соседям в поисках своей жены. Возбуждено уголовное дело по статьям ("Убийство") и ("Покушение на убийство двух лиц").

В Нижнем Тагиле будут судить инкассатора, обвиняемого в воровстве

В Нижнем Тагиле в суд будет передано уголовное дело бывшего инкассатора, который пользовался своим служебным положением, чтобы воровать деньги. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 30-летнему мужчине предъявлено обвинение по статьям ("Кража в крупном размере") и ("Покушение на мошенничество"). Теперь мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

По версии следователей, первое преступление бывший инкассатор совершил год назад. Тогда, 6 ноября 2015 года, молодой человек вскрыл банкомат, установленный в парикмахерской на проспекте Строителей, и украл оттуда порядка 360 тыс. рублей. Выйти на след преступника полицейские смогли лишь год спустя, когда мужчина несколько раз попытался в роли инкассатора взять деньги в магазинах.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

18 часов назад

75 лет назад в Свердловске выпустили «башмаки» для танков
В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий (РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.

23 часа назад

Сохранить жизнь малышам
Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

23 часа назад

Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»
На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.

23 часа назад

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татьяна ДЕМЕНОК*.
В этом году усилиями застройщиков и риелторов удалось не обрушить рынок продаж жилья, чтобы люди могли купить себе дом.

23 часа назад

Финансирование медицины увеличится на 400 миллиардов рублей
В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирование российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.

23 часа назад

Чудо мысли
Больше 50 изобретений привезли школьники на «Технорегион».

23 часа назад

«ОГ» отблагодарила почтальонов
Четыре месяца длится конкурс «Подписка «ОГ»-2017», учреждённый «Областной газетой» и Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно редакция награждает победителей по подписке на новый продукт редакции — социальную версию газеты с тематическими вкладками.

15 декабря 2016

Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских
В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

14 декабря 2016

Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей.

14 декабря 2016

В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков

Последние новости
Что было раньше