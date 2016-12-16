Улицу в центре Екатеринбурга залило водой

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Земства
13 декабря 2016
Режевские фермеры организовали доставку молока на дом
Фермерская продукция сегодня пользуется повышенным спросом. Главе крестьянского хозяйства Владимиру Холостинину из Режевского городского округа это известно не понаслышке: деревенские сливки, молоко, творог, что производятся в хозяйстве, идут нарасхват. Его старший сын, Александр, занимающийся реализацией продукции, знает в лицо каждого своего покупателя. А те зачастую считают его своим домашним молочником.
12 декабря 2016
Школьникам Таёжного поменяли расписание из-за… волков
Школьникам из посёлка Тажёный Махнёвского МО перенесли начало уроков на 9:30, чтобы дети могли добираться до школы засветло и не встретиться с волками. Этой зимой жители посёлка стали замечать волков на окраинах лесного посёлка. Как рассказал местный охотник Александр Чирков, несколько дней назад он встретил волка по дороге из Таёжного в сторону Карпунино и считает, что звери идут к населённому пункту в поисках пропитания.
9 декабря 2016
Глава Нижней Туры ушла в отставку
Глава ГО Нижняя Тура Лариса Тюкина ушла в отставку по собственному желанию. Информацию «ОГ» подтвердила сама экс-мэр муниципалитета
7 декабря 2016
Госпиталю Тетюхина отказали в квотах
Крупнейший в России частно-государственный проект восстановительной медицины остался без поддержки Минздрава РФ
7 декабря 2016
Краснотурьинская предпринимательница решила обеспечить сыром северный Урал
Год назад жительница Краснотурьинска Людмила Береснева попробовала итальянский овечий сыр «пекорино тоскано», который сын привёз из-за границы.
6 декабря 2016
Ситуация с домом в Вересовке дошла до Минстроя РФ
Проблема жителей дома в посёлке Вересовка Первоуральского ГО, часть которого 20 лет назад разрушило взрывом газа, дошла до федерального министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Информацию руководителю ведомства передал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
5 декабря 2016
Невьянские предприятия скинулись на инженерную школу
Инженерную школу решили открыть на базе горнозаводского колледжа имени Демидовых
2 декабря 2016
«У меня теперь не один любимый город, а целая дюжина!»
Один день из жизни нового главы Горнозаводского управленческого округа
28 ноября 2016
Десерты из кругосветки
Екатеринбургский предприниматель освоил производство джемов и цукатов из необычного сырья.
28 ноября 2016
«Отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут»
На последнем заседании регионального правительства свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился усилить контроль за качеством уборки и состоянием областных трасс в зимний период. Глава региона заявил, что в случае невыполнения отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут. По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, контракты на уборку дорог в следующем году до сих пор не заключили 25 муниципалитетов.