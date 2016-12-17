Никита Михалков приехал в Екатеринбург. Режиссёр сейчас находится в Ельцин Центре

Российский кинорежиссёр Никита Михалков сегодня, 17 декабря, приехал в Екатеринбург. Об этом "Областной газете" сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова.

- Никита Сергеевич находится в Ельцин Центре. Сейчас он на экскурсии, её проводит руководитель архива "Президентского центра Б.Н. Ельцина" Дмитрий Пушмин, - уточнила Волкова.

Фото: Ельцин Центр.

Напомним, Никита Михалков выступил с резкой критикой Ельцин Центра. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе. Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. В течение нынешней недели активно муссировалась данная тема. Сразу несколько видных российских политических и культурных деятелей написали письма. Режиссёра в Екатеринбург пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.