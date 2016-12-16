Первый канал отказался от прямых трансляций Кубка Первого канала

Российский этап хоккейного Евротура лишился прямого эфира... Первого канала, который сообщил о том, что вынужден отказаться от показа турнира.

«К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям - говорится в сообщении. - По данным TNS, доля вчерашнего матча (Швеция - Россия. - Прим. «ОГ») составила 6,3 процента. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00–21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств».

В интересах телезрителей-болельщиков Первый канал бесплатно передаёт свои права на прямые трансляции каналу «Матч ТВ».