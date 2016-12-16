В спринте победила Татьяна Акимова, Глазрина - за пределами 60

Только что в Нове Место завершился женский спринт. Екатерина Глазырина допустила два промаха на первой стрельбе и одни на втором. В итоге наша биатлонистка проиграла около двух минут и не попала в гонку преследования.

А вот сенсацией сегодняшней гонки стала Татьяна Акимова, сумевшая выиграть золото. Таких результатов от наших девушек мы не видели очень давно! Татьяна чисто отстрелялась и ходом показала, что-то невероятное, особенно перед финишем, где Акимова даже опередила Габриэлу Коукалову.