Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём Ракетных войск стратегического назначения, отмечаемым 17 декабря.

Как сообщает областной департамент информполитики, на Среднем Урале находятся два подразделения войск РВСН. Свердловские воины-ракетчики несут круглосуточное боевое дежурство, защищая мир и спокойствие россиян.

- Благодарю вас за честную службу, высокую ответственность и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, новых успехов в ответственной и важной миссии по сохранению мирного неба над Россией и укрепления её обороноспособности! - обратился к воинам-ракетчикам глава региона.