Владимир Путин выступил на Российско-японском форуме деловых кругов в Токио

Президент России Владимир Путин в Токио выступил на пленарном заседании Российско-японского форума деловых кругов.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, глава государства рассказал представителям японского бизнес-сообщества о мерах, предпринимаемых нашей страной для адаптации к современной экономической реальности. В частности, по его словам, продуманные действия Банка России по введению гибкого курса рубля позволили сохранить высокий уровень золотовалютных резервов при достаточно хорошем внешнеторговом балансе. Кроме того, в стране предприняты значительные усилия по содействию экспорту.