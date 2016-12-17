В Екатеринбурге снесут ветхие дома на площади 26,75 гектара

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подписал два приказа, по которым в Екатеринбурге снесут ветхие дома на площади 26,75 га.

Согласно документам, опубликованным на интернет-портале правовой информации Свердловской области, речь идёт об 11 жилых зданиях. На Химмаше снесут пять многоквартирников в переулке Запорожский, три – на улице Самаркандской и один – в переулке Газовый. На Эльмаше запланирован снос двух домов на улице Лобкова.

Предполагается, что на освободившейся территории скоро возведут новые здания. В ближайшие месяцы состоятся аукционы по выбору строительных компаний, которые возьмутся за реализацию этих проектов.