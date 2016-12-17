«УГМК» выбывает из Лиги чемпионов

17 декабря 2016, 11:01 / Спорт

Клуб «УГМК» из Верхней Пышмы по настольному теннису проиграл в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов в гостях шведскому клубу «Эслёвс» со счётом 1:3 и не смог выйти в следующий раунд.

Команда отправилась на игру в усечённом составе – без Григория Власова (он два дня назад играл за сборную России в выездном матче квалификации с Болгарией) и травмированного Андрея Гачины. Встреча началась с уверенной победы Александра Шибаева над китайским легионером хозяев, но затем новичок «УГМК» Илья Жидков, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, поддержат почин не смог. Затем заявленный в качестве игрока 47-летний играющий тренер клуба из Верхней Пышмы Зоран Приморац снялся из-за травмы, и очко было засчитано его сопернику. Свой второй шанс добиться первой победы в Лиге чемпионов Илья Жидков также не использовал. В итоге «Эслёвс» финишировал в группе «В» вторым и вышел в плей-офф, «УГМК» на третьем месте и завершил выступление в сильнейшем клубном турнире Европы.

«Эслёвс» (Эслёвс, Швеция) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:1 Ксу Хуэй – Александр Шибаев – 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон – Илья Жидков – 3:0 (11:7, 11:9, 11:6), Даниэль Кошиба – Зоран Приморац – 3:0 (Приморац снялся из-за травмы), Ксу Хуэй – Илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).

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