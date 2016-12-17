При пожаре в Тавде погибли двое маленьких детей

Сегодня в 6 часов утра загорелся трёхквартирный жилой дом на улице Рейдовая в Тавде. В результате погибло двое детей трёх и четырёх лет.

Мать погибших детей во время пожара находилась в квартире. Она смогла выйти из горящего здания на улицу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Тавдинская горпрокуратура по поручению прокуратуры Свердловской области организовала проверку в связи с этой трагедией. По предварительным данным, данная семья не состояла на учёте в органах системы профилактики. Установлено, что накануне вечером мать топила печь. На место происшествия для обеспечения координации работы правоохранительных и контролирующих органов незамедлительно выехал заместитель Тавдинского межрайонного прокурора Евгений Подыниногин.