Александр Поветкин провалил допинг-тест

Допинг-проба Александра Поветикина, взятая в преддверии боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC против Бермейна Стиверна, который должен состояться сегодня в Екатеринбурге, дала положительный результат.

- WBC был уведомлён Ассоциацией по добровольному тестрированию на допинг о наличии запрещённого вещества остарина у Александра Поветкина, - написал в социальной сети twitter президент WBC Маурисио Сулейман.

- WBC не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина,- добавил Сулейман

Решение по бою будет вынесено в ближайшее время.

Отметим, что в мае этого года Поветкин должен был боксировать с Деонтеем Уайлдером, однако американец отказался от боя из-за наличия в крови россиянина запрещенного мельдония.