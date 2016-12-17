Александр Поветкин провалил допинг-тест
17 декабря 2016, 12:05 / Спорт
Допинг-проба Александра Поветикина, взятая в преддверии боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC против Бермейна Стиверна, который должен состояться сегодня в Екатеринбурге, дала положительный результат.
- WBC был уведомлён Ассоциацией по добровольному тестрированию на допинг о наличии запрещённого вещества остарина у Александра Поветкина, - написал в социальной сети twitter президент WBC Маурисио Сулейман.
- WBC не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина,- добавил Сулейман
Решение по бою будет вынесено в ближайшее время.
Отметим, что в мае этого года Поветкин должен был боксировать с Деонтеем Уайлдером, однако американец отказался от боя из-за наличия в крови россиянина запрещенного мельдония.