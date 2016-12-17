Бой Поветкина и Стиверна может быть отменён

Боксёрский поединок между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном может быть отменён.

Команда канадца отказалась от участия в поединке из-за проваленного допинг-теста Поветкина.

- В данный момент мы не можем точно сказать, будет ли бой. Да, команда Стиверна отказалась, но мы ведёт переговоры, точной информации пока нет, - прокомментировал ситуацию "ОГ" Алексей Типов. - В ближайшее время мы сможем дать ответ по поводу судьбы боя.

Напомним, что ранее WBC снял титул временного чемпиона мира с боя Поветкин-Стиверн.