Свердловская полиция сообщила подробности о гибели двух мальчиков при пожаре в Тавде

17 декабря 2016, 12:48 / Общество

Свердловские полицейские совместно с МЧС и СКР выясняют обстоятельства гибели двух малолетних мальчиков при пожаре в деревянном доме в Тавде.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, отец погибших детей во время пожара находился на работе. Его 25-летняя жена вечером протопила дровами печь на кухне, уложила спать детей, выпила банку пива и около 11 часов вечера уснула. Утром её разбудил пожар, разгоревшийся в двухкомнатной квартире. В комнату детей женщина войти не смогла из-за огня и дыма. Поскольку дом одноэтажный, то она сумела выпрыгнуть в окно и побежала за помощью.

По одной из версий, малыши проснулись раньше матери и играли на кухне без присмотра. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови матери – 0,3 промилле.

Судя по информации, поступившей от Следственного комитета по Свердловской области, координацию работы следственной группы на месте осуществляет руководитель Тавдинского межрайонного следственного отдела областного СКР Артём Мангилёв. Тела детей обнаружены на кухне. При внешнем осмотре умерших явных признаков насильственной смерти не имеется. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза для установления очага возгорания и причины пожара. По предварительным данным, произошло самовозгорание в перекрытии печи.

Фото: пресс-служба СКР

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