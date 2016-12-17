Алексей Титов: "Всё может решиться за час до боя, но мы ведём переговоры"

До сих пор нет точной информации по поводу боя между Поветкиным и Стиверном.

- Мы ведём переговоры с командой Стиверна. Но на данный момент мы не можем сказать точно, будет ли бой, - совместное мероприятие, – отметил в разговоре с «ОГ» исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушен» Алексей Титов. - Ситуация может измениться за час до боя. Остальные бои вечера будут.

Однако источники ТАСС сообщают, что Стиверн уже собирается покидать Екатеринбург.