В агломерации "Большой Екатеринбург" будет жить почти половина населения Среднего Урала

Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" на площадке Уральского центра развития дизайна УрГАХУ обнародовал результаты научного исследования, посвящённого формированию агломерации "Большой Екатеринбург". По ним в создающейся сейчас агломерации будет жить почти половина населения Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, эти исследования проведены по заказу регионального правительства. К ближайшему окружению Екатеринбурга эксперты отнесли 13 муниципалитетов: Арамиль, Берёзовский, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревду, Сысерть и Уральский. Максимальное расстояние между городами составляет 130 км, время в пути – 1,5 часа. В перспективе (после 2035 года) при условии дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в агломерацию "Большой Екатеринбург" могут войти и более отдалённые от областного центра муниципалитеты – Каменск-Уральский, Невьянск, Нижние Серги, Новоуральск и Асбест.

Заместитель гендиректора по инвестициям ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" Владимир Трояновский отметил возникшую к сегодняшнему дню интенсивную маятниковую миграцию населения: для большинства городов агломерации она превышает 20% от трудоспособного населения, а в Заречном, Дегтярске, Первоуральске, Полевском и Ревде составляет более 40%.