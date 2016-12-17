Менеджеры боксёра Александра Поветкина намерены добиваться вскрытия второй допинг-пробы

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина намерен требовать вскрытия допинг-пробы "Б", показавшей положительный результат на остарин. Об этом сообщает ТАСС.

– Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу "Б". Мы будем заниматься этим вопросом, – заявил он.

По его словам, во время подготовки к бою со Бермейном Стиверном в Екатеринбурге, запланированным на сегодня, Александр Поветкин неоднократно сдавал допинг-тесты в альтернативной лаборатории и находился под наблюдением врача.

Напомним, положительный результат на остарин дала допинг-проба "А", взятая в Александра Поветкина.