Француз Йоан Дюопа заменит Стиверна в бою с Поветкиным

Бой Александра Поветкина в Екатеринбурге всё же состоится. С двумя оговорками: соперником будет француз Йоан Дюопа, и бой будет не титульным.

Напомним, что сегодня утром появилась информация о проваленном допинг-тесте Поветкина. Канадец Стиверн отказался от боя, однако ему быстро нашли замену.