Остарин: для чего применяется допинг, на котором попался Поветкин

В допинг-пробе Поветкина было найдено вещество остарин. Оно выпускается в форме таблеток.

Остарин - активное вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов. Он позволяет добиваться прироста мышечной массы и потери подкожного жира.

Стоит сказать и о побочных эффектах от его применения: происходит определенное снижение уровня тестостерона в крови.

Кроме того, остарин может негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы и печени. Селективные модуляторы андрогенных рецепторов были внесены Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов в спорте в январе 2008 года, хотя медицинских препаратов ещё не существовало.