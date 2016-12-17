Алексей Титов: Продолжается большая политическая игра против России

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов поделился своей позицией по положительному допинг-тесту Александра Поветкина. Промоутер исключает вероятность умышленного принятия допинга боксёром и говорит о политической войне против России.

- Я считаю, что это полностью сфабрикованное дело, сравнимое с допинг-скандалом с нашими паралимпийцами, которых не допустили до Паралимпиады, - рассказал "ОГ" исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов. - Продолжается эта игра, эта большая политическая война против России, против российских спортсменов. Александр подписал программу «Чистый бокс WBC» и знал, что в любой момент может прийти допинг-офицер и взять его пробы. На самом деле, к нему приезжали домой в Чехов, приезжали на сборы в горы, в спортивный лагерь и брали у него пробы. Четыре из пяти проб, которые были взяты до этого – были чистые. Саша умный человек и он понимает, что любой препарат у него бы выявили. Здесь чисто политическая игра. Дон Кинг даже и не собирался прилетать в Россию. Такое ощущение, что он заранее знал, как будут развиваться события. Это политика, большой бизнес. Рябинский отсудил у Кинга большую сумму денег за такой же скандал, когда у Гильермо Джонсома нашли допинг и бой с Лебедывым не состоялся. Мы можем только догадываться, почему такой скандал опять произошёл. Я уверен, что Саша чистый, что он не принимал никакой допинг и нам следует сейчас его активно поддержать.

Нужно приехать на бой, который всё же состоится сегодня. Он попал в непростую ситуацию. Сейчас идёт психологическое давление на него со стороны СМИ и фанатов бокса, и просто злых людей. Нужно нам собраться, объединится и добавить ему уверенности. Дать ему понять, что мы все с ним и всей душой болеем за него, потому что он представляет нашу страну, а страна сейчас находится в очень непростом положении и я бы сказал, что идёт война против всего русского мира.