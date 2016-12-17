«Автомобилист» проиграл в Пекине в овертайме, несмотря на «хет-трик» Артёма Гареева

Хоккеисты «Автомобилиста» впервые сыграли в Пекине и проиграли хозяевам – команде «Куньлунь Ред Стар» в овертайме.

«Лосям» дважды пришлось отыгрывааться, и все три шайбы в основное время забросил Артём Гареев.

«Куньлунь» и «Автомобилист» стали первыми в КХЛ, кому пришлось провести овертайм по новым правилам (в формате «три на три»), удача сопутствовала хоккеистам «Куньлуня».

Автомобилист» заработал одно очко за ничью в основное время и теперь на два очка отстаёт от зоны «плей-офф». У команды Владимира Крикунова 53 очка, у занимающего 8-е место «Нефтехимика» - 55.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Шайбы забросили: 1:0 Флёри (09.37), 1:1 Гареев (27.27), 2:1 Рау (43.46), 3:1 Белльмор (44.26), 3:2 Гареев (53.13), 3:3 Гареев (55.44), 4:3 Рау (62.15).