Минфин РФ намерен распределить все субсидии регионам до 1 февраля

Министерство финансов России берёт под особый контроль распределение субсидий субъектам РФ. Оно намерено проследить за тем, чтобы все необходимые решения были приняты до 1 февраля 2017 года. Об этом сообщило РИА "Новости".

Плюс к тому, как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе посещения Казани, отраслевым федеральным министерствам дано указание максимально быстро заключить с регионами соглашения о расходовании этих средств.