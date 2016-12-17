Минфин РФ намерен распределить все субсидии регионам до 1 февраля

17 декабря 2016, 18:16 / Экономика

Министерство финансов России берёт под особый контроль распределение субсидий субъектам РФ. Оно намерено проследить за тем, чтобы все необходимые решения были приняты до 1 февраля 2017 года. Об этом сообщило РИА "Новости".

Плюс к тому, как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе посещения Казани, отраслевым федеральным министерствам дано указание максимально быстро заключить с регионами соглашения о расходовании этих средств.

- Здесь очень чётко правительство Российской Федерации дало указание министерствам отраслевым, и если министерства не распределят субсидии до 1 февраля и не заключат соглашения до 1 марта, деньги заберём в резервный фонд, который будет уже перераспределять эти ресурсы по другим позициям, — сказал Антон Силуанов.

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