Антон Шипулин уступил Фуркаду. У него серебро в гонке преследования

Только что финишировал в Нове Место в гонке преследования наш биатлонист Антон Шипулин. Сегодня у него снова второе место.

Напоминаем, что Антон стартовал сегодня вторым следом за Мартеном Фуркадом. И конечно, все понимали, что у Шипулина были очень большие шансы в том числе и на победу.

Первая стрельба у Антона и Мартена прошла практически синхронно и без промахов. А их преследователь Йоханнес Бё промазал. Поэтому преимущество первых двух спортсменов над остальными ещё увеличилось.

На второй стрельбе случилось то чего не ожидали даже поклонники Антона - Фуркад промазал, а Шипулин был точен и ушёл с огневого рубежа лидером. Конечно, по ходу дистанции Мартен, что было сил просился в погоню, и отыграл у Антона почти десять секунд, но эта его торопливость могла снова сыграть с ним злую шутку. Но...не тут-то было. Первым же выстрелом на стойке Шипулин промахнулся, а Фуркад был точен, и теперь он ушёл со стрельбища первым.

Финальная стрельба у Фуркада получилась блестяще, а вот Антон снова промазал. Но следом мазал и Бё. Интрига сохранилась. Тем более что в это время на дистанцию ушли Фийон Майе и Симон Шемп.

Но последний круг Антон додержал - у него серебро гонки преследования.