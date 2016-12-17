Иоанн Дюоппа: что мы знаем о новом сопернике Поветкина

Новым соперником Александра Поветкина стал француз Иоанн Дюопа.

Ему 35 лет. В его активе 37 боев, в которых он одержал 34 победы (20 нокаутом).

Последнее поражение он потерпел от Деонтея Уайлдера, а последний на данный момент поединок провел 2 апреля этого года, когда нокаутировал финна Роберта Хелениуса.