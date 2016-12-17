Екатеринбуржцы пытаются сдать купленные билеты на боксёрский вечер

Проваленный Александром Поветкиным допинг-тест спровоцировал волну недовольств среди екатеринбуржцев.

Любители бокса активно обсуждали возможность сдачи билетов в официальной группе боксёрского вечера в социальной сети Вконтакте.

Отметим, что стоимость билетов на боксёрский вечер варьировалась от 500 до 30000 рублей.

Многие екатеринбуржцы покупали билеты в надежде увидеть титульный бой Александра Поветкина.