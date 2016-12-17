На трибунах ЭКСПО - Пореченков, Дюжев, Ковалёв, Дрозд. Ждём Михалкова
17 декабря 2016, 20:25 / Спорт
В выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" продолжается боксёрский вечер. На данный момент идёт седьмой поединок, однако трибуны продолжают оставаться пустыми. Примерно половина мест (7 500) не заполнены.
Несмотря на то, что титульный бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном сорвался, в Екатеринбург прилетели многие знаменитости.
Из спортсменов стоит выделить бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Григория Дрозда.
Также на трибунах находятся актёры Михаил Пореченков и Дмитрий Дюжев.
Стоит отметить, что в столицу Урала прилетел Никита Михалков. Сейчас он находится в Ельцин центре, но к бою Александра Поветкина должен приехать в ЭКСПО.