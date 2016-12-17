Никита Михалков сравнил Ельцин Центр с гигантским саркофагом

Никита Михалков во время экскурсии дал первые комментарии по поводу музея Ельцин Центра.

Во время экскурсии к Михалкову подошли студенты, которые попросили поделиться первыми впечатлениями от экспозиции.

Режиссёр не стал скрывать, что он впечатлён техническим оснащением музея Ельцин Центра.

Фото: Ельцин Центр

– Однако в этих стенах несут языческую пургу. Борис Ельцин – личность мощная. Два его поступка заслуживают моего восхищения. Первый, когда он отдал свой партбилет, не зная, что его ожидает в будущем, а второй, когда Ельцин ушёл с поста президента и привёл другого человека. В этом смысле он мощная личность, – отметил Михалков.

В продолжение своей мысли Никита Сергеевич сказал, что в видеоролике, который ему здесь показали, в искажённом виде представлена история России. "Странно, что вся история великой страны брошена к ногам одного человека, якобы освободившего народ от оков – это очень плохо для памяти самого Ельцина".

– Если в Ельцин Центр приходит человек без знаний, то у человека складывается искажённое представление об истории. Если же приходит человек обременённый знаниями, то посещение музея вызывает у него недоумение. Нельзя преподносить исторические факты безальтернативно. Это гигантский саркофаг, – поделился своими первыми впечатлениями со студентами гость.

Напомним, Никита Михалков выступил с резкой критикой Ельцин Центра. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе. Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. В течение нынешней недели активно муссировалась данная тема. Сразу несколько видных российских политических и культурных деятелей написали письма. Режиссёра в Екатеринбург пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сегодня режиссёр прибыл в Ельцин Центр.