Михалков: мультфильм из экспозиции музея Ельцин Центра оскорбляет меня

Режиссёр Никита Михалков во время посещения Ельцин Центра снова раскритиковал мультфильм из экспозиции музея.

– Мы – многовековая Россия. Невозможно не ощущать взаимосвязь веков. Когда в этом мультике нет Александра Третьего миротворца для меня это становится пугающим явлением, потому что сюда приходят молодые люди. Они приходят в огромный центр, на который потрачены огромные деньги. Центр должен им рассказать что-то и первое что они видят – мультфильм, это начало рассказа о той стране, в которой они живут. И никакого уважения, и любви к своим предкам и своему прошлому мультфильм не рождает. Мы обязаны уважать того, кто дал свободу – таков громкий возглас этого мультика. Для памяти Ельцина – это катастрофично! Потому что если вы спросите о Ельцине у простых людей, то будет тяжёлый ответ, – сообщил Михалков.

Мультфильм, вызвавший резкую критику Никиты Михалкова

Одновременно Михалков отметил, это его субъективное сугубо личное мнение.

– Я говорю об этом, потому что меня это оскорбило. Меня мультфильм оскорбил. В мультфильме показана неправда, – заявил гость.

Напомним, Никита Михалков выступил с резкой критикой Ельцин Центра. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе. Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. В течение нынешней недели активно муссировалась данная тема. Сразу несколько видных российских политических и культурных деятелей написали письма. Режиссёра в Екатеринбург пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сегодня режиссёр прибыл в Ельцин Центр.