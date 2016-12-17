Поветкин нокаутировал Дюопа

В Екатеринбурге поединком между Александром Поветкиным и Йоанном Дюопа завершился боксерский вечер. "Русский витязь" одержал ожидаемую победу.

Первые раунды прошли в равной борьбе. Француз выбрасывал джебб, Поветкин сокращал дистанцию. В четвертом раунде Александр, что называется, попал: два удара слева, и француз едва устоял на ногах.

Бой завершился довольно неожиданно: в шестом раунде Поветкин в прыжке нанес удар французу, который стал решающим: француз оказался в нокауте.

Оформление боя было на высоте: сначала прошла презентация Урала, где известные люди - политики (Куйвашев, Россель, Чернецкий), деятели культуры (Шахрин, Исаев, Чичерина, Михалков, Пантыкин, Рожков, Краснопольский) и спортсмены (Гамова, Крикунов, Дацюк) рассказывали, что такое Уральский характер. А затем было лазерное шоу. Фото: Яна Белоцерковская