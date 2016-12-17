Поветкин: "В последнее время я проваливаю допинг-тесты перед боем, не знаю, как это получается"
17 декабря 2016, 23:27 / Спорт
Александр Поветкин поблагодарил за поддержку и извинился.
- Хотел бы поблагодарить всех, кто за меня переживал. В последнее время я проваливаю допинг-тесты перед боем, не знаю, как это получается. Надеюсь, что моя команда разберется в этом, и всё будет по справедливости. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, что сегодня аншлаг. Хотел бы извиниться.
Я очень нервничал, когда понял, что мне предстоит бой с другим соперником. Видел бои француза, он хорош. А Стиверн приехал "сырым", на мой взгляд.