Михалков отказался входить в команду экспертов для экспертизы музея Ельцин Центра

Сюжет
Никита Михалков vs Ельцин Центр
Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.
17 декабря 2016
82 года назад институту, где потом учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.
16 декабря 2016 Реклама
«Фармленд»: не упустите шанс купить ещё дешевле!
Настоящий фейерверк новогодних подарков подготовила аптечная сеть «Фармленд» для жителей Свердловской области. И первый из них — «Счастливый вторник»!
16 декабря 2016
Кандагарские пленники
Герой России Владимир Шарпатов рассказал «ОГ», как обхитрил талибов
16 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Борис ЛОЗОВСКИЙ*.
В уходящем году наши студенты уже в который раз доказали высокий уровень своей подготовки — выиграли несколько профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштабов. Привезли с практики от руководства изданий, где работали, блестящие отзывы. Это не может не радовать сердца педагогов высшей школы.
16 декабря 2016
Ветераны в Свердловской области получили деньги на покупку жилья
Девять жителей Среднего Урала — ветераны Великой Отечественной войны — получили бюджетные деньги на улучшение жилищных условий.
16 декабря 2016
Общественники сверили планы на Год экологии
Вчера в Екатеринбурге прошёл Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала — 2016». Более 500 делегатов подвели итоги уходящего года и определили направления общественной деятельности в 2017 году. Особое внимание уделили роли волонтёрского движения и работе некоммерческих организаций.
16 декабря 2016
25 свердловчан получили госнаграды
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 25 свердловчанам — работникам предприятий, медучреждений, деятелям культуры и спорта. Среди них почётное звание «Заслуженный экономист РФ» получила замминистра финансов Свердловской области Наталья Лобанова.
16 декабря 2016
75 лет назад в Свердловске выпустили «башмаки» для танков
В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий (РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.
15 декабря 2016
Сохранить жизнь малышам
Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
15 декабря 2016
Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»
На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.