Михалков отказался входить в команду экспертов для экспертизы музея Ельцин Центра

Режиссёр Никита Михалков заявил, что не собирается входить в состав команды экспертов для оценки экспозиции музея Ельцин Центра, если такая вдруг будет создана. Об этом он заявил во время посещения музея Ельцин Центра.

– Я не хочу входить в комиссию, если её создадут. Я смотрю на экспозицию музея как гражданин своей страны. Я не говорю, что музей надо закрыть, не проклинаю его. Но я понимаю, что мне рассказывают не всю правду, - сказал Михалков.

По его словам, предложения для корректировки программы музея должны вносить профессионалы.

– А я простой свидетель, посетитель, - подчеркнул Михалков.

Напомним, Никита Михалков выступил с резкой критикой Ельцин Центра. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе. Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. В дальнейшем Михалков добавил, что необходимо провести экспертизу экспозиции музея Ельцин Центра. Сегодня режиссёр прибыл в Екатеринбург и посетил Ельцин Центр.