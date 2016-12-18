Поветкин и Дюопа. Фото: Александр Исаков

Александр Поветкин: Изначально казалось, что Стиверн не хочет драться

Российский боксёр Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведённого боя с французом Йоанном Дюопа и высказался по поводу найденного в его организме запрещённого вещества.

- Очень сильно переживал, наверное, даже перенервничал. Спасибо Андрею Рябинскому, так бой бы вообще не состоялся. Хотел бы сказать, что когда я увидел Стиверна на пресс-конференции и взвешивании, у меня сложилось впечатление, что он вообще не тренировался. Будем разбираться во всей этой ситуации.

Если говорить о сегодняшнем бое, то тренер меня перестраивал сильно, Дюопа - совершенно другой соперник. Конечно, мне хотелось бы титульного боя, хотелось наконец-то сразиться с Уайлдером. Но получилось то, что получилось. Очень глупо было бы с моей стороны намеренно принимать допинг, я прекрасно знаю, что будут постоянные проверки. Честно, я не знаю, как попал допинг ко мне в организм. Мы будем разбираться.

Если говорит об организации, то мне всё очень понравилось. И публика меня поддерживала, за что отдельное спасибо, - отметил Александр Поветкин.