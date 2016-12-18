Андрей Рябинский не снимает с команды Поветкина вины за допинговый скандал

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, не исключил вины команды в происшедшем. При этом он абсолютно уверен, что Поветкин не принимал допинг умышленно.

- Прежде всего, давайте разъясним: какой статус был у этого боя?

- Это простой бой. Статуса у него никакого, конечно нет - мы не могли проводить бой за титул. Но я доволен, что у Саши была возможность сегодня боксировать. Рад, что смогли сделать замену, а не отменить бой. Хотя... знаете, с точки зрения голого спорта, конечно, я должен был бы отменить бой. Но если бы хотя бы немного пораньше узнали эту шокирующую новость... А так - информация о допинге появилась у нас в три часа ночи. Мы нашли замену и провели бой, чтобы не разочаровать людей, которые здесь собрались. Мы понимали, что огромное количество людей купили билеты, просто чтобы посмотреть не Сашу Поветкина.

- Когда Дюопа прилетел в Екатеринбург? Заранее? Или экстренно - Когда стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина?

- Заранее. Несколько дней назад. Он был запасным - такая практика периодически используется в мировом боксе, и я интуитивно принял такое решение.

- Как Александр принял новость?

- Мы с Сашей стараемся держать удар. У нас уже был опыт - была история с мельдонием, и тогда, напоминаю, Саша был полностью оправдан. Ситуация ведь была крайне непростая - тогда был отменён бой, к которому Саша шёл всю жизнь. Но надо держать удар - а что нам остаётся?

- Как же всё-таки остарин мог попасть в организм Поветкина?

- Я могу сказать в полной уверенности, что Саша не принимал это препарат умышленно для того, чтобы победить в этом бою. Учитывая, что мы находимся под постоянным контролем WADA, это попросту глупо - тем более глупо принимать такой банальный препарат. Но вина команды при этом может быть, и я её не искэлючаю. Возможно, что врач дал добавки, которые содержали этот препарат. У нас будет расследование, мы будем разбираться. И мы с себя не снимаем вины за эту историю...

- Сейчас какие действия будете предпринять?

- Сейчас мы будем проводить своё раследование. И либо признаем вину, объясним, как допинг попал в организм. Либо мы объясним, что мы не виноваты и докажем это. Я хочу подчеркнуть: Мы не поддерживаем употребление допинга в спорте.