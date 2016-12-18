В Серовском ГО сгорел гараж с легковым автомобилем

В минувшую субботу, 17 декабря, в Свердловской области произошёл ещё один пожар, уничтоживший легковой автомобиль. По информации регионального ГУ МЧС, на этот раз машина вместе с гаражом сгорела в селе Филькино.

- На площади 80 квадратных метров сгорела кровля, потолочное перекрытие, стены гаража и легковой автомобиль Lifan Smily, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Для полной ликвидации пожара огнеборцам понадобилось чуть меньше двух часов. О пострадавших не сообщается, окончательно причину возгорания установят эксперты.

Отметим, Свердловская область по итогам года является бесспорным лидером по числу уничтоженных огнём автомашин - их количество превысило 550.