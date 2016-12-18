В Кольцово задержана россиянка с 9 миллионами рублей наличными

Уральские таможенники в досмотровой зоне задержали гражданку России, которая пыталась вылететь рейсом в Пекин. При себе у девушки оказались наличными 150 тыс. долларов США, 300 юаней и 2 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма вывозимой валюты составила свыше 9 миллионов рублей.

В результате нарушительнице не только не удалось посетить Китай - теперь она стала ещё и фигуранткой уголовного дела по статье 200.1 УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере".

- Нарушительница таможенного законодательства пояснила, что знала об обязательном письменном декларировании наличной валюты, но так торопилась, что просто не успела это сделать до входа в зону таможенного контроля, - рассказали представители Уральского таможенного управления. - Более того, девушка была убеждена, что таможенный и пограничный контроль на вылете в аэропорту Кольцово осуществляются в одном месте - после стоек регистрации.

Сейчас нарушительнице законодательства грозит наказание до 4 лет ограничения свободы.

Таможенники поясняют: с правилами перемещения товаров через таможенную границу физическими лицами можно ознакомиться дома (в разделе "Информация для физических лиц" на сайте Уральского таможенного управления), непосредственно в аэропорту (на информационных стендах перед зоной таможенного контроля на вылете), а в случаях, когда этого недостаточно, таможенный инспектор всегда готов дать разъяснение. Но важно помнить: инспектор дает разъяснения ДО входа в зону, а потом уже осуществляет контроль по всей строгости закона.