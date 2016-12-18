В Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием скорой помощи

Поздно вечером в минувшую субботу, 17 декабря, в Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием микроавтобуса скорой помощи. Как сообщает отдел ГИБДД по Екатеринбургу, ГАЗель столкнулась с внедорожником на перекрёстке улиц Азина и Мамина-Сибиряка.

- На перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Азина 43-летний водитель "скорой" выехал на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser, за рулём которой находился 19-летний водитель, - сообщили в ОГИБДД. - Иномарка двигалась со стороны проспекта Космонавтов в сторону центра. От удара ее отбросило через тротуар к жилому дому. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Примечательно, что ГАЗель ехала на вызов с включёнными спецсигналами - проблесковыми маячками и сиреной, что, впрочем, не освобождает водителя от ответственности - он должен был убедиться, что дорогу ему уступают. Водитель внедорожника, в свою очередь, обязан был уступить дорогу спецавтомобилю.

От удара иномарку выбросило на тротуар - лиши по случайности никто из пешеходов не пострадал. Как не пострадали и водитель с пассажиром "тойоты". Чего не сказать о тех, кто ехал в скорой помощи: сам водитель "скорой" и двое медиков, находившихся в салоне, женщины 25 и 26 лет, госпитализированы.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

В связи с происшествием ГИБДД вновь обращается к водителям с рекомендацией быть максимально внимательными и осторожными при проезде перекрестка и уступать преимущество в движении спецавтотранспорту, который движется с включенными спецсигналами.

Отметим, с начала месяца это уже не первая подобная авария в Екатеринбурге. 11 декабря микроавтобус скорой помощи также протаранил автомашину Lada Priora на улице Репина. Тогда пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.