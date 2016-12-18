В парке "Патриот" появится многофункциональный огневой центр

Многофункциональный огневой центр построит в подмосковном парке "Патриот" концерн "Калашников". Как сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов, сейчас строительство зоны многофункционального огневого центра, включающей в себя двухэтажное здание стрелкового клуба и три стрелковые галереи.

Кроме того, прорабатывается вопрос о строительстве четырех демонстрационных центров - корпорации "Уралвагонзавод", концерна "Радиоэлектронные технологии", КамАЗ и ГАЗ, передаёт ТАСС со ссылкой на слова замминистра.

Кроме того, уже начато строительство демонстрационных центров госкорпорации "Ростех", концерна "Алмаз-Антей", Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации Тактическое ракетное вооружение.

Напомним, парк "Патриот" - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ. Объект расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.