Средний Урал ждёт резкое потепление до -4 градусов

Пришедшая на большую часть территории Свердловской области по-настоящему зимняя погода продержится до конца предстоящей рабочей недели, после чего на Средний Урал придёт резкое потепление. Как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России, уже в пятницу, температура воздуха днём составит всего - 4 градуса С.

За день до этого ночью температура воздуха составит -29 градусов С ночью и - 21 градус С днём. В субботу, 24 декабря, будет ещё теплее: если ночью температура воздуха составит -6 градусов С, то днём будет и вовсе -2 градуса С.

Как сообщалось ранее, установившаяся морозная погода является для Урала хоть и привычной, однако метеорологи называют её аномальной, отклоняющейся от среднегодовых показателей на 7-13 градусов. В связи с холодами в режим повышенной готовности переведены подразделения МЧС, сотрудники ГИБДД ведут интенсивное патрулирование на загородных автодорогах региона.