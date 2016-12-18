Средний Урал ждёт резкое потепление до -4 градусов

17 декабря 2016
82 года назад институту, где потом учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.
16 декабря 2016 Реклама
«Фармленд»: не упустите шанс купить ещё дешевле!
Настоящий фейерверк новогодних подарков подготовила аптечная сеть «Фармленд» для жителей Свердловской области. И первый из них — «Счастливый вторник»!
16 декабря 2016
Кандагарские пленники
Герой России Владимир Шарпатов рассказал «ОГ», как обхитрил талибов
16 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Борис ЛОЗОВСКИЙ*.
В уходящем году наши студенты уже в который раз доказали высокий уровень своей подготовки — выиграли несколько профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштабов. Привезли с практики от руководства изданий, где работали, блестящие отзывы. Это не может не радовать сердца педагогов высшей школы.
16 декабря 2016
Ветераны в Свердловской области получили деньги на покупку жилья
Девять жителей Среднего Урала — ветераны Великой Отечественной войны — получили бюджетные деньги на улучшение жилищных условий.
16 декабря 2016
Общественники сверили планы на Год экологии
Вчера в Екатеринбурге прошёл Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала — 2016». Более 500 делегатов подвели итоги уходящего года и определили направления общественной деятельности в 2017 году. Особое внимание уделили роли волонтёрского движения и работе некоммерческих организаций.
16 декабря 2016
25 свердловчан получили госнаграды
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды 25 свердловчанам — работникам предприятий, медучреждений, деятелям культуры и спорта. Среди них почётное звание «Заслуженный экономист РФ» получила замминистра финансов Свердловской области Наталья Лобанова.
16 декабря 2016
75 лет назад в Свердловске выпустили «башмаки» для танков
В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий (РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.
15 декабря 2016
Сохранить жизнь малышам
Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
15 декабря 2016
Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»
На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.