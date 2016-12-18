Мария Захарова: "Российские армия и флот оградили мир от мировой войны"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на своей странице в социальных сетях, что последний год перевернул её восприятие российской армии и Министерства обороны РФ. По словам представителя внешнеполитического ведомства, армия и флот "в прямом смысле своими спинами как живыми щитами оградили Мир от мировой войны".

- Я имела весьма поверхностное представление о нашей армии, - написала Мария Захарова. - Последние годы , и особенно последний, перевернули моё восприятие нашей армии и, конечно, министерства обороны. Я узнала людей, самоотверженно служащих и профессионально работающих не за награды, а за НАС. Это люди , которые, в том числе, вернули мне ощущение государства. Не они одни. Но и они тоже. Своей внутренней силой и, ещё раз повторю, профессионализмом.

Как отмечает Захарова, армия и флот - это "не только наши единственные союзники, но, в первую очередь, люди. С семьями, детьми, целями, мечтами, проблемами. И особым чувством долга".

Запись, по словам автора, вызвана критикой в адрес Захаровой со стороны экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, который был возмущён тем, что представитель МИДа назвала представителей некоторых стран "партнёрами".