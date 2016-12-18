Юлия Липницкая упала на тротуаре, получила травму и пропустит чемпионат России

Уроженка Екатеринбурга, фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат, об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сегодня спортсменка возвращалась с тренировки, поскользнулась на тротуаре и упала. У Липницкой диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения.

Чемпионат России пройдёт в Челябинске 20-25 декабря.